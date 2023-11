Morgan e le accuse verso Fedez | «Zo Vivaldi | concorrente a X Factor | ha già collaborato con lui»

Leggi su open.online

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Zo, frontman degli Stunt Pilots, seguiti a Xdal giudice Dargen D’Amico, aveva in realtà già lavorato conall’album Paranoia Airlines. A dirlo, secondo quanto riporta Fanpage, ènella ormai nota chat Whatsapp “Conferenza Stampa“. «Il cantante degli Stunt Pilots», spiega, «a quanto pare è unre di. È un professionista e non un giovane talento». «Ma Xnon dovrebbe essere un talent per emergenti e non per professionisti? Se l’avessi saputo avrei detto a Tony Hadley di iscriversi, con la voce che ha avrebbe sicuramente vinto!», ha scherzato l’artista. Zo, nome d’arte di Lorenzo Caio Sarti, aveva già raccontato su YouTube, per Zetatielle Magazine, la collaborazione. E la ...