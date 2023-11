Monza-Juventus | le scelte di Allegri e le novità su Danilo e Weah

Gara valida per la quattordicesima giornata del campionato italiano di Serie B 2023/2024I bianconeri per restare in scia della capolista Inter, i ... (sport.periodicodaily)

Domani a Cagliari , poi venerdì la sfida interna con la Juve. Ma per il suo Monza (che in Sardegna sarà privo di Vignato e Franco Carboni), Palladino ... (247.libero)

Si sono giocati oggi altri tre anticipi validi per la 12ma giornata della Serie A 2023-2024 di Calcio : sorride la Juventus , che piega per 2-1 il ... (oasport)

Fagioli squalificato - ecco quando torna di preciso in campo : già disponibile almeno per Juventus-Monza

Nicolò Fagioli è stato squalificato, come è noto, per dodici mesi di cui cinque commutati in pene alternative, in seguito all’accordo tra il ... (sportface)