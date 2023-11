Montecitorio | question time con i ministri Giorgetti e Urso

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 novembre 2023) ROMA – Si svolgerà oggi, mercoledì 29 novembre, alle ore 15 iltrasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di, a cura di Rai Parlamento. Il ministro dell’Economia e delle finanze, Giancarlo, risponderà a un’interrogazione sugli effetti delle disposizioni che hanno previsto la deroga all’applicazione della causa di scioglimento delle società per riduzione di capitale sotto il minimo legale (Marattin – IV-C-RE). Il ministro delle imprese e del Made in Italy, Adolfo(foto), risponderà a interrogazioni sulle iniziative in merito al progetto di acquisizione dell’azienda di biotecnologia Holostem terapie avanzate srl da parte della Fondazione Enea Tech e Biomedical (Benzoni – AZ-PER-RE); sulle misure a favore del settore siderurgico, con particolare ...