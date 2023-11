Molde vs Qarabag FK – probabili formazioni

Leggi su sport.periodicodaily

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La quinta giornata di Europa League vedrà le avversarie del Gruppo H,FK, affrontarsi in un incontro cruciale all’Aker Stadion giovedì 30 novembre sera. Entrambe le squadre sono attualmente a pari merito con sei punti nella classifica del girone, con i padroni di casa in vantaggio per differenza reti, anche se entrambe sono in ritardo di sei punti rispetto al Leverkusen con due partite ancora da giocare. Il calcio di inizio divsFK è prevista alle 21 Anteprima della partitavsFK a che punto sono le due squadreI campioni di Eliteserien delsono tornati dalla pausa internazionale con una solida vittoria per 3-1 contro il Sarpsborg lo scorso fine settimana, che ha esteso la loro ...