Mirko Brunetti in lacrime per Perla al Grande Fratello | ecco cosa è successo VIDEO

(Di mercoledì 29 novembre 2023) TraVatiero c’è stato un altro confronto molto importante nella casa del. Nello specifico, il ragazzo ha avuto un crollo ed è scoppiato inrivelando alla sua ex quello che ha provato per lei e che, probabilmente, prova tutt’ora. Lei è stata molto diplomatica e matura nell’affrontare la faccenda.. GF: le confessioni dipertra leQuest’oggi è stata una giornata ricca di aerei nella casa del. Anchene hanno ricevuto uno da parte dei “Perletti” i quali hanno esortato i due ragazzi a non rinunciare al ...