Mirko Brunetti fa allusioni omofobe su Vittorio al GF VIDEO

Leggi su tvpertutti

(Di mercoledì 29 novembre 2023) In queste ore sul web c'è un grande fermento a causa di alcune uscite decisamente infelici diai danni diMenozzi. L'ex volto di Temptation Island si trovava in compagnia di Marco Maddaloni, intento a godersi un momento goliardico con l'amico. Ad un certo punto, però, il judoka ha fatto una battuta a sfondo sessuale, che già di per sé è stata reputata alquanto indelicata e volgare da molti telespettatori. Come se non bastasse, però, a metterci il carico da 100 è stato, il quale ha prontamente tirato in balloMenozzi, facendo delleimbarazzanti legate all'orientamento sessuale del coinquilino. La battuta infelice disuMenozzi al GF Da quando Marco Maddaloni è ...