Mirko Brunetti e Perla Vatiero | Confessioni Intime al Grande Fratello

Leggi su pettegolezzicelebrita

(Di mercoledì 29 novembre 2023): Un Dialogo a Cuore Aperto All’interno della casa del2023/2024,hanno trovato un momento di tranquillità per discutere del loro passato. Lontani dagli altri concorrenti, nel giardino della casa, si sono confrontati sinceramente, esprimendo dubbi esui sentimenti reciproci. La situazione, già delicata, si complica ulteriormente con l’arrivo di Greta Rossetti nella casa. “Come siamo arrivati a farci così tanto del male? “Che pensi?” Purtroppo è difficile non pensare alle sensazioni, al male che ci siamo fatti. Mi conosco e conosco quello che ho provato e fatto per te. Non l’ho fatto mai per nessuna. Pensavo fossi ...