“Minori migranti detenuti in condizioni inumane” | la Corte europea condanna l’Italia

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Laper i Diritti umani hatoper avere detenuto illegalmente nell’hotspot di Taranto moltistranieri non accompagnati, ma anche per avere utilizzato trattamenti inumani e degradanti nel predisporre le loro misure di accoglienza, per non avere nominato un tutore né avere fornito a questialcun tipo di informazione sulla possibilità di contrastare in giudizio tale condizione. Laè arrivata il 23 novembre e fa riferimento alla situazione del 2017. A preoccupare, però, è che la situazione attuale non è affatto cambiata. In Puglia, infatti, ci sono più di 400non accompagnati. La maggior parte di loro vive in strutture non adeguate, come ad esempio i 185 bambini che si trovano proprio nell’hotspot ...