Milan | tutti i nomi per il dopo Pioli

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Un inizio di stagione al di sotto delle aspettative. Il, malgrado la ricca campagna acquisti estiva, sta fin qui faticando ad ottenere risultati in linea con le ambizioni del club. I rossoneri, in campionato, viaggiano a -6 dall'Inter capolista, mentre in Champions League il destino è...

Milano : spaccio - risse e altro - espulso 24enne che in tv aveva detto 'moriamo tutti per Allah'

Sono ore di attesa in casa Milan che non aspetta altro che il fischio d’inizio del match di Champions League contro il Borussia Dortmund . La squadra ... (dailymilan)

Milan- Dortmund 1-3, una sconfitta che porta i rossoneri a un passo dall’eliminazione. Serata da dimenticare in tutto e per tutto (pianetamilan)

L'umiltà di Jannik Sinner: 'Non conta quanto uno vince, devo sempre lavorare'

... Sinner era presente al match di Champions League trae Borussia Dortmund, non è andata bene ... Siamocontenti di quello che hai fatto". Sinner ha fatto foto anche con altri protagonisti (...

Siamo (quasi) fuori. Milan-Borussia Dortmund 1-3. Osceno, colpa di ... Pianeta Milan

Champions League - Le pagelle di Milan-Borussia Dormund 1-3 ... Eurosport IT

I bianconeri si muovono per lo svedese e il serbo. Riecco Konè e piace Ouedraogo, ma il Milan è in pole

I bianconeri si muovono per lo svedese e il serbo. Riecco Konè e piace Ouedraogo, ma il Milan è in pole Occasioni per l’immediato e investimenti per il futuro. La Juventus si avvicina al mercato di ge ...

Milan, Pioli appeso ad un filo: la scelta è fatta

Stefano Pioli potrebbe lasciare il Milan prima della chiusura della stagione: ecco la possibile scelta dei rossoneri ...