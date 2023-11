Milan | Shevchenko si è offerto come traghettatore | Cardinale per adesso conferma Pioli

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Il giorno dopo del martedì di Champions delè un turbinio di voci che si rincorrono. Tra tifosi che chiedono il “#out” o il cambio dello staff medico, e dirigenza che sembra volerci vedere più chiaro. Salvo poi precisare che la permanenza oggi ao dei vertici societari era già programmata e dovuta ad impegni extracalcistici. Il 3-1 subito a San Siro da parta del Borussia Dortmund ha avvilito uno spogliatoio già cupo per diversi motivi.si complica seriamente il cammino in Champions del. Per Nicolò Schira, ilpensa già all’allenatore del futuro. Nel frattempo peròè statoda alcuni intermediareallenatore fino al prossimo giugno. Unper dare una ...