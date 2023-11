Milan | per Criscitiello Thiago Motta sostituirà Pioli

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 29 novembre 2023) La cocente disfatta in Champions League per opera del Borussia Dortmund rischia di pesare come un macigno per la stagione dele di Stefano. Tanto che, secondo Michele, il tecnico rossonero andrà via sicuramente a giugno anche a causa della campagna europea; e, sempre secondo il giornalista, saràa prendere il suo posto sulla panchina del Diavolo. Nel corso della diretta su Sportitalia,non ha avuto dubbi nell’indicare l’ex centrocampista di Genoa ed Inter come prossimo tecnico del. Ovviamente il giornalista si è basato sulle notizie riguardanti il blitz di emissari rossoneri in quel di Bologna proprio per seguire l’allenatore rossoblù. Insomma,rincara la dose. Erano giorni ormai che ...