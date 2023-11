Milan | Loftus-Cheek | 'Ora possiamo solo vincere | la qualificazione è ancora possibile'

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund di Champions League: il nostro LIVE (pianetamilan)

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza alla vigilia di Milan-Borussia Dortmund. Ecco le sue parole su Loftus-Cheek (pianetamilan)

Milan-BVB - Pioli : “Loftus-Cheek? Non è al massimo - come col PSG”

Prima Calabria , poi Loftus - Cheek : doppio episodi o contestato in Milan - Fiorentina . I viola hanno protestato con l'arbitro chiedendo un rigore: ... (247.libero)

Ruben Loftus-Cheek e Olivier Giroud titolari in Milan-Borussia Dortmund di stasera in Champions League a 'San Siro'. Obiettivo vittoria (pianetamilan)

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Adli, Reijnders; Chukwueze, Loftus-Cheek , Pulisic ; Giroud. All. Pioli B. DO... (calciomercato)

Milan - Borussia Dortmund 1 - 3: il tabellino

... 38' pt Chukwueze (Mil), 13'st Gyttens (Bor), 25' st Adeyemi (Bor) Assist: 13' st Fullkrug (Bor)(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw (dall'8 st Krunic), Tomori, Theo Hernandez;- Cheek,...

Milan-Borussia Dortmund 1-3: rossoneri ko in casa, ottavi sempre più lontani

MILANO - La notte di Santa Lucia, il prossimo 13 dicembre a Newcastle, sarà per il Milan la più lunga che ci sia. Tutto in teoria è ancora possibile per la squadra di Pioli, dimezzata dagli infortuni.

Champions: in campo Milan-Borussia Dotmund 1-3 LIVE

Milan-BORUSSIA DORTMUND 1-3 al 69 ... Nel centrocampo rossonero per l'ultima sfida interna della fase a gironi anche Reijnders e il rientrante Loftus-Cheek, com'era previsto alla vigilia. In attacco, ...