Milan | l’esito degli esami di Thiaw dopo l’infortunio | i tempi di recupero

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Piove sul bagnato in casala sconfitta in Champions League contro il Borussia Dortmund. La sfida si è conclusa sul risultato di 1-3 e la qualificazione per gli uomini di Stefano Pioli è appesa ad un filo. I rossoneri devono fare i conti anche con una vera e propria emergenza infortuni. Il difensoresi è fermato al 53? e al suo posto è entrato Krunic. Glihanno evidenziato una lesione miotendinea al bicipite femorale. Il calciatore sarà rivalutato tra 7-10 giorni e salterà sicuramente le partite contro Frosinone e Atalanta in Serie A. L’obiettivo è recuperare per la sfida decisiva in Champions contro il Newcastle.