Milan | la difesa è corta | Thiaw rischia un lungo stop

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Problemaper il: Malicksi è fermato contro il Borussia Dortmund e oraunPiove sul bagnato in casa. Oltre alla sconfitta rimediata in casa contro il Borussia Dortmund che potrebbe risultare decisiva ai fini del percorso in Champions del Diavolo, i rossoneri devono fare i conti con un nuovo infortunio. A questo giro è toccato a, che dopo aver rincorso un pallone si è toccato la coscia. A fine partita è uscito da San Siro con le stampelle: il guaio al bicipite femorale, scrive la Gazzetta dello Sport, potrebbe tenerlo fuori per il resto dell'anno.