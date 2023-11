Milan | dal Duomo a San Siro a bordo di un tram tutto rossonero

Leggi su dailymilan

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Uncolorato di rosso e di nero, è l’ultima iniziativa di marketing firmata AC. Durante il giorno partita, i tifosi possono godersi un tour esclusivo adel più iconico mezzo di trasporto della città tra le bellezze dio. Da Piazza Castello a Brera, passando per Porta Garibaldi e per City Life, non distante da Casa. Ilrallenta anche davanti alla storica sede della Società, in Via Turati 3. Si chiama “HistoricalExperience” ed è pensata dalsopratper i sostenitoriisti che conoscono menoo e la sua storia. Un viaggio speciale che la Società rossonera ha proposto ieri in occasione di-Borussia Dortmund all’interno di “Club ...