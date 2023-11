Milan | Cardinale e Furlani a Milanello | società vicina alla squadra

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Gerrye Giorgio, all'indomani della sconfitta delcontro il Borussia Dortmund, aello per dare il loro sostegno

Le parole di Paolo Scaroni , presidente del Milan , a Mediaset prima della sfida con il Borussia Dortmund. "Il Milan deve essere sempre in... (calciomercato)

Le parole di Paolo Scaroni , presidente del Milan , a Mediaset prima della sfida con il Borussia Dortmund. "Il Milan deve essere sempre in... (calciomercato)

Pioli esonerato? "Cardinale rimasto a Milano" - nome clamoroso per la panchina del Milan

Giornata di riflessioni e appuntamenti in casa Milan . La sconfitta contro il Borussia Dortmund che, salvo miracoli sportivi, elimina la squadra... (calciomercato)

Milan : Cardinale resta in città - Furlani va a Milanello. Il punto su Pioli

Giornata di riflessioni e appuntamenti in casa Milan . La sconfitta contro il Borussia Dortmund che, salvo miracoli sportivi, elimina la squadra... (calciomercato)

Giornata di riflessioni e appuntamenti in casa Milan . La sconfitta contro il Borussia Dortmund che, salvo miracoli sportivi, elimina la squadra... (calciomercato)

Milan - Pioli, Cardinale piomba a Milanello dopo il tonfo Champions

All'indomani della pesante sconfitta contro il Dortmund , pesante da digerire per ile tutto l'ambiente e che potrebbe aver compromesso in maniera definitiva il cammino in ...Gerrya ...

Milan, Ibrahimovic a colloquio con Cardinale e Furlani Calciomercato.com

Milan, Cardinale e Furlani a Milanello dopo il KO con il Dortmund GianlucaDiMarzio.com

Milan-Pioli, Cardinale piomba a Milanello dopo il tonfo Champions

Il massimo dirigente rossonero arrivato durante l'allenamento mattutino post ko col Dortmund. È insieme a Furlani. Pranzo di fuoco

Milan, Cardinale e Furlani a Milanello dopo il KO con il Dortmund

Dopo la sconfitta con il Dortmund, Cardinale e Furlani sono arrivati a Milanello ...