Milan | Cardinale e Furlani a Milanello | il punto su Pioli

Gerry Cardinale è a Milan o per la sfida di Champions del Milan , ma anche per discutere dello stadio e del ruolo di Ibra himovic Gerry Cardinale è ... (calcionews24)

Milan, Cardinale a Milanello. C'è anche Furlani.

Il giorno successivo al ko contro il Borussia Dortmund in Champions League, Gerryè arrivato al centro sportivo di Milanello. Ha raggiunto la squadra (in campo al mattino per l'allenamento) per pranzo. Presente anche l'ad Giorgio Furlani. La visita del numero uno di ...

Milan, Pioli esonerato "Cardinale rimasto a Milano", gira un nome Liberoquotidiano.it

Milan, Cardinale e Furlani a Milanello dopo il KO con il Dortmund

Dopo la sconfitta con il Dortmund, Cardinale e Furlani sono arrivati a Milanello ...

Arbitro Milan Frosinone: designato il fischietto del match

Arbitro Milan Frosinone: designato il fischietto del prossimo match dei rossoneri di Serie A Dopo la brutta sconfitta in Champions... News33 minuti fa Redazione Milannews24 Pioli incontra Furlani! A ...