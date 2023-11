Milan-Borussia Dortmund 1-3 | report e tabellino | Champions League News

(Di mercoledì 29 novembre 2023) I rossoneri perdono 1-3, la strada per la qualificazione si rimette in salita.di1-3

Stefano Pioli , allenatore rossonero, ha parlato in conferenza dopo Milan-Borussia Dortmund , partita della 5^ giornata di Champions League (pianetamilan)

Milan-Borussia Dortmund - Pioli : “Thiaw? Lo perderemo per po’ di partite”

Il tennista, reduce dai trionfi alle ATP Finals e in Coppa Davis, ha assistito al match di Champions League con Maria Braccini (golssip)

Sinner a San Siro per Milan-Borussia Dortmund : prima uscita pubblica con la fidanzata

Non c'è pace per il Milan: rientra direttamente nel 2024

Ilcrolla contro ilDortmund ed è a un passo dall'eliminazione in Champions League. Nuovo infortunio per la squadra di PioliIlsenza pace. Piove sul bagnato in casa rossonera dopo il ...

Real Madrid-Napoli e Benfica-Inter infiammano la Champions: Milan ko e Lazio già qualificata con i gol di Immobile

Milan – Borussia Dortmund 1-3, rossoneri a un passo dall’eliminazione Serata nerissima per il Milan, incapace di sfruttare la sfida casalinga con Borussia Dortmund e avvicinare gli ottavi, diventati ...

Sinner a San Siro con la fidanzata Maria Braccini, chi è la modella (che i gossip davano per ex)

L'altoatesino fresco di finale alle Atp Finals e di successo in Coppa Davis e la sua dolce metà hanno optato per Milan-Borussia Dortmund per «ufficializzare» la loro relazione.