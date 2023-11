Milan-Borussia Dortmund 1-3 | Pioli con un piede fuori da Champions

Il Milan non riesce a dare continuità ai risultati. In Champions League i rossoneri vanno nuovamente ko ed ora la qualificazione si fa molto ... (notizie)

Milan-Borussia Dortmund 1-3 le pagelle e il tabellino della partita . Quinto turno per i rossoneri, obbligati a vincere per sperare ancora. Il Milan ... (sportnews.eu)

Milan-Borussia Dortmund - Chukwueze non basta : Pioli senza cambi e sempre più in emergenza

Uno sguardo alla distinta prima del fischio d’inizio è sufficiente per avvertire il solito sentore d’emergenza in casa Milan per la penultima e ... (sportface)