Milan battuto dal Borussia Dortmund e da… Affari Tuoi! Incredibile

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Doppia sconfitta per il, che ieri ha perso non solo in campo contro ilin Champions League, ma anche negli ascolti tv. Vince Amadeus conTuoi. DOPPIO KO ? Serata da dimenticare, quella di ieri martedì 28 novembre, per ilche ha perso malamente in Champions League contro il, compromettendo anche il passaggio del turno. Oltre al 3-1 subito a San Siro dai tedeschi, la squadra di Stefano Pioli è uscita sconfitta anche negli ascolti televisivi. Infatti, a regnare incontrastato ieri sera è stato nientepopodimeno che l’interista Amadeus. Il noto conduttore, con lo storico programmaTuoi, in onda su Rai 1, hala partita nettamente. SuTuoi quasi ...