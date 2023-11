Milan-B Dortmund | le pagelle di CM | Maignan decisivo in negativo | Calabria ne combina di tutti i colori Pioli responsabile

No Leao - no Milan. Pioli dominato dal Dortmund - ma tanto adesso parleranno di Ibra

Il Milan sprofonda a San Siro, colpo del Borussia Dortmund: 3 - 1 e rossoneri quasi fuori dalla Champions

... anzi i rossoneri perdendo per 3 - 1 in casa contro un cinico Borussiasono ora con un piede e mezzo fuori dall'Europa. A tenere ancora in vita ilè il pareggio del Psg in casa contro ...

LIVE Milan-Borussia Dortmund 1-3: palo di Jovic, Fullkrug risponde colpendo l'incrocio La Gazzetta dello Sport

Diretta Milan-Borussia Dortmund ore 21: dove vederla in tv, in streaming e formazioni ufficiali Tuttosport

Il Milan cade a San Siro, Borussia Dortmund vince 3-1

Rossoneri superati in casa dai tedeschi.MILANO (ITALPRESS) - Serata amara per il Milan che perde 3-1 in casa con il Borussia Dortmund. A San ...

Champions League risultati: Lazio agli ottavi con Atletico Madrid, Dortmund, ManCity, Lipsia e Barcellona

Crolla in casa il Milan che, contro il Borussia Dortmund, perde 3-1 e mette a rischio il passaggio del turno: ai rossoneri serve un miracolo nell’ultima gara, a Newcastle contro i locali è uno ...