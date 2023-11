Milan | Adli | 'Era una grande occasione | ci spiace Daremo tutto a Newcastle | poi vedremo'

Milan -Borussia Dortmund non è una partita di Champions come le altre. Vale tanto, tantissimo a livello economico (LEGGI QUI) e ancor... (calciomercato)

Come da previsione di giornata, il Milan scende in campo tra meno di un’ora a San Siro contro il Borussia Dortmund con una novità: Rade Krunic resta ... (dailymilan)

Un successo per confermare quanto di buono fatto vedere contro la Fiorentina. Trovare una vittoria per continuare a sognare e cercare di mettersi... (calciomercato)

Milan - Borussia Dortmund, le pagelle di CM: Maignan decisivo in negativo, Calabria ne combina di tutti i colori. Pioli responsabile del KO

4,5 : la scelta di schierarlo in regia questa volta non paga. Tiene troppo il pallone e non fa ... Pioli 4 : ilè con un piede e mezzo fuori dall'Europa. Il tecnico emiliano ha delle ...

Milan-Fiorentina, Adli svela un retroscena sui social su Maignan Pianeta Milan

Adli a Milan TV: "Adesso abbiamo poche chance di andare agli ottavi ma daremo tutto" Milan News

Milan-Borussia Dortmund 1-3: rossoneri ko in casa, ottavi sempre più lontani

MILANO - La notte di Santa Lucia, il prossimo 13 dicembre a Newcastle, sarà per il Milan la più lunga che ci sia. Tutto in teoria è ancora possibile per la squadra di Pioli, dimezzata dagli infortuni.

Champions, Milan-Borussia Dortmund 1-3. Tedeschi qualificati

A San Siro il Milan attacca ma viene stracciato dal Borussia Dortmund per 1-3. Serata negativa per Giroud che sbaglia un rigore, per la difesa rossonera che lascia solo in area Bynoe-Gittens, autore ...