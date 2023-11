Milan | Adli | «Daremo tutto col Newcastle | c’è ancora una possibilità»

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Yacine, centrocampista del, ha parlato così dopo la sconfitta subita dai rossoneri contro il Borussia Dortmund Yacine, centrocampista rossonero, ha così parlato ai microfoni di Mediaset dopoBorussia Dortmund. LE PAROLE – «Ci spiace per i nostri tifosi, oggi era una grande occasione, sapevamo che San Siro sarebbe stata cosìil tempo. Avevamo questa forza dentro di noi, non siamo riusciti a vincere. Credere alla qualificazione?colper vincere. Non sapremo cosa farà il Dortmund col Psg, ma c’è probabilità.e spereremo in un risultato positivo. A questo livello i dettagli fan la differenza. Siamo partiti molto bene, non abbiamo segnato il rigore. Dopo ...

Milan - Borussia Dortmund 1 - 3: il tabellino

... 13'st Gyttens (Bor), 25' st Adeyemi (Bor) Assist: 13' st Fullkrug (Bor)(4 - 3 - 3): Maignan; Calabria, Thiaw (dall'8 st Krunic), Tomori, Theo Hernandez; Loftus - Cheek,(dal 32' st Jovic)...

Milan-Borussia Dortmund 1-3: rossoneri ko in casa, ottavi sempre più lontani

MILANO - La notte di Santa Lucia, il prossimo 13 dicembre a Newcastle, sarà per il Milan la più lunga che ci sia. Tutto in teoria è ancora possibile per la squadra di Pioli, dimezzata dagli infortuni.

Champions, Milan-Borussia Dortmund 1-3. Tedeschi qualificati

A San Siro il Milan attacca ma viene stracciato dal Borussia Dortmund per 1-3. Serata negativa per Giroud che sbaglia un rigore, per la difesa rossonera che lascia solo in area Bynoe-Gittens, autore ...