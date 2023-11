Migranti minori detenuti illegalmente in hotspot di Taranto | Italia condannata dalla Corte europea dei diritti umani Fatti risalenti al 2017

I migranti over 16 reclusi nei centri per adulti fino a 5 mesi Una delle norme più discusse è quella, introdotta in Commissione Affari Costituzionali ... (247.libero)

La Corte europea per i Diritti umani ha condanna to l’Italia per avere detenuto illegalmente nell’hotspot di Taranto molti minori stranieri non ... (thesocialpost)

La Corte europea per i Diritti dell’uomo ha condanna to l’Italia per detenzione illegale dei migranti nell’hotspot di Taranto, tra cui minori ... (open.online)

Migranti - la Corte europea per i Diritti dell’uomo condanna l’Italia «per i minori migranti detenuti illegalmente e in condizioni inumane»

Ancora una condanna per l’Italia dalla Corte europea per i diritti umani. Una decisione del 23 novembre 2023 ha condanna to il nostro Paese per aver ... (lanotiziagiornale)

La Corte di Strasburgo condanna l'Italia per la detenzione di quattro migranti minori a Taranto

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver detenuto in condizioni inumane e degradanti quattroghanesi nell'hotspot di Taranto per quasi due mesi, nel 2017 . La stessa Corte ha stabilito che il Paese deve versare ai quattro 6.500 euro ciascuno per danni morali più quattromila in ...

Strasburgo, Corte europea dei diritti umani condanna l'Italia per minori migranti nell'hotspot di Taranto TGCOM

“Minori migranti detenuti illegalmente e in condizioni inumane”: la Corte europea dei diritti umani condanna … La Repubblica

"Migranti minori nelle strutture insieme agli adulti": la Corte europea condanna l'Italia. Tegola sul decreto Cutro 2

La Corte europea dei diritti umani ha condannato l'Italia per aver detenuto in condizioni inumane e degradanti 4 migranti minori ghanesi nel hotspot di Taranto per quasi due mesi nel 2017. La stessa ...

“Minori detenuti in condizioni inumane nel hotspot di Taranto”: la Corte europea dei diritti umani condanna l’Italia

Erano arrivati sulle coste italiane il 22 maggio 2017 dichiarando di essere minori. Tuttavia vennero comunque trasferiti nell’hotspot di Taranto – riservato solo agli adulti – dove rimasero fino alla ...