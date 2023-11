“Mi piace l’idea che | se hai una malattia terminale | puoi andare in un posto in Svizzera e farla finita” | Ozzy Osbourne annuncia il ritiro dalle scene per problemi di salute

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Dopo una carriera di successi discografici,ha ancora un ultimo sogno da spendere in ambito musicale, ovvero quello di potersi esibire per l’ultima volta live, cantando per il suo pubblico. “Se non posso più esibirmi regolarmente. Vorrei stare bene a sufficienza per riuscire a fare un ultimo show dove posso dire, ‘Hey, grazie a tutti per la mia vita’. Ci sto provando e se muoio alla fine, morirò da uomo felice”, ha dichiarato a Rolling Stone. Parole che hanno l’amaro sapore di addio al rock anche, e soprattutto, a causa di una condizione diprecaria che lo storico frontman dei Black Sabbath ha oramai da tempo. Nel 2019ha subito danni irreversibili alla spina dorsale causati da un incidente. Sottoa diversi interventi chirurgici, gli viene scoperto un tumore. L’anno ...