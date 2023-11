Meteo | maltempo al Centro-Sud | è allerta in molte regioni

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Ildi queste ore sta portandodal Mar Mediterraneo sul-Sud dell’Italia. È giàgialla per 9: Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia. Queste le principali informazioni che arrivano con il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile nazionale. La nuova perturbazione di origine atlantica porterà in questi primi giorni della settimana tanta pioggia, ma anche venti forti, neve e mareggiate sulle coste. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con lecoinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizionirologiche avverse. Foto X ...

nove regioni del centrosud Italia sono oggi in allerta gialla per temporali . Non la Puglia (immagine home page tratta da schema diffuso dal ... (noinotizie)

Puglia - maltempo : allerta per vento fino a burrasca forte e mareggiate. Italia : temporali - codice giallo per nove regioni Protezione civile - previsioni meteo

Nuova ondata di maltempo sull'Italia, con temporali in particolare al Centro e al Sud. oggi Allerta gialla in nove regioni: Abruzzo, Basilicata, ... (europa.today)

Maltempo in arrivo al Nord - 3bmeteo : «Freddo e neve anche a quote basse»

anche per la giornata di domani, giovedì 30 novembre, è stato emanato un avviso di allerta meteo in Campania . La Protezione civile della Regione ha ... (2anews)

Il maltempo non molla la presa - anche giovedì allerta meteo in Campania

La nave non parte e l'Angri non arriva, il Trapani scende in campo senza avversaria

Il traghetto non è partito a causa dele la squadra dell' Angri questo pomeriggio non è arrivata a Trapani per disputare l'ottavo ...nella quale faceva presente come le avverse condizioni...

Meteo, maltempo in pausa ma...Sottocorona: "Questa struttura ruota", che succede Il Tempo

Maltempo, allerta meteo domani 30 novembre per temporali e neve: le regioni a rischio Fanpage.it

Freddo e maltempo, scatta l'allerta meteo

Torna il maltempo. Per domani, giovedì 30 novembre, sono previste precipitazioni in intensificazione nel corso della giornata, in particolare lungo il crinale appenninico centro-occidentale che posson ...

Maltempo in Liguria: in arrivo da giovedì 30 novembre nuova perturbazione. “Massima attenzione, rischio gelicidio nell’entroterra”

Nuova perturbazione in arrivo nelle prossime ore sulla Liguria dove è previsto da un lato un aumento delle temperature soprattutto sui versanti marittimi e, dall’altro, il rischio di gelicidio nelle ...