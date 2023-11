Meteo | arriva un’altra sciabolata artica | freddo polare | neve e nubifragi

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 29 novembre 2023)il: i prossimi dieci giorni saranno gelidi in tutta Europa. Lorenzo Tedici,rologo del sito www.iL.it, conferma che un lobo gelido del vorticesi è staccato verso Sud circa una settimana fa ed è rimasto bloccato tra Danimarca, Svezia e Germania. Nel cuore del Continente, questo lobo causa diffuse nevicate in pianura dalla Germania alla Repubblica Ceca, fino a lambire le nostre regioni alpine; il clima artico colpisce infine la Scandinavia in un contesto più asciutto, ma con picchi di -32°C a 150 metri di quota.no ilgelido e laUna fine dell’ultimo mese autunnale decisamente eccezionale, come non si registrava da più di 20 anni: connotati polari interessano buona parte ...