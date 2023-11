Meteo | allerta piogge tra Liguria e Toscana Il freddo porterà la neve a bassa quota

Leggi su tg24.sky

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Una nuova perturbazione si sta avvicinando all’Italia con tempo in peggioramento per alcuni giorni. Sulle regioni del Nord lapotrebbe cadere fino ai fondovalle alpini. Dopo un anomalo e improvviso rialzo delle temperature, nel weekend si tornerà in pieno inverno cone temperature in picchiata