Mercato tutelato energia verso stop | date e info | come cambiano le bollette luce e gas

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Per chi aderisce alla maggior tutela per lail termine è fissato al 1 aprile 2024, per il gas la fine del regime di tariffe bloccate è fissata al 10 gennaio 2024 Per chi aderisce alla maggior tutela per lail termine è fissato al 1 aprile 2024, per il gas la fine del regime di tariffe bloccate è fissata al 10 gennaio 2024 Novità sul frontecon l'addio alpere gas. Il Consiglio dei ministri ha infatti approvato il nuovo decreto, provvedimento che non contiene la proroga di questo tipo di. Con il passaggio allibero i consumatori si trovano ora a dover scegliere un operatore, puntando sul risparmio. Quali sono ledel passaggio, cosa prevede la ...