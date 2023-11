Mercato dell’auto frenato da

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 29 novembre 2023) (Adnkronos) – 3 italiani su 4 non cambieranno la propria autovettura nei prossimi 12 mesi. A frenare le immatricolazioni di nuovi veicoli sono principalmente i costi raggiunti dalle auto e l’incertezza in merito all’alimentazione. Sono queste le principali evidenze che emergono dalla nuova instant survey “L’offerta di auto in Italia è in linea con la domanda