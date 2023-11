Mercantini di Natale 2023 in Versilia | il programma

Leggi su lopinionista

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Le temperature scendono anche in, ilsi avvicina con la sua aria di festa e Pian di Mommio, Stiava, Lido di Camaiore, Massarosa, Camaiore si preparano ad ospitare i tradizionali mercatini di. Il Consorzio di Promozione Turistica dellaanche quest’anno affiancherà oltre al Comune di Camaiore anche quello di Massarosa per organizzare al meglio le tante iniziative che animeranno le piazze in questo periodo di festività. “Dopo il successo della scorsa edizione sono contento che Massarosa abbia deciso di continuare a collaborare con noi -dichiara Carlo Alberto carrai Presidente del Consorzio di Promozione turistica della- da sempre ci mettiamo a disposizione anche delle piccole o grandi realtà che vogliono partecipare o portare il proprio contributo e siamo felici ...