Menen-Milano oggi in tv | orario e diretta streaming sedicesimi Cev Cup maschile 2024 volley

Leggi su sportface

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Sta per terminare l’attesa per Decospan VT-Allianz, partita di ritorno deidi finale della Cev Cup2023/di. Gli uomini di Roberto Piazza, dopo la netta vittoria dell’andata, vanno a caccia di almeno due set per assicurarsi il passaggio del turno e continuare a sognare. La compagine belga vuole invece sfruttare il campo di casa per ribaltare la situazione e vincere per 3-0 o 3-1 così da rinviare tutto al Golden Set. Si preannuncia grande spettacolo: chi si aggiudicherà la vittoria nella gara di andata? L’appuntamento è per le ore 20.30 di mercoledì 29 novembre alla Tomabel Hall di Roeselare, in Belgio. Ad arbitrare la sfida la polacca Katarzyna Sokol e lo scozzese David Cormie. Di seguito, le informazioni per seguire in ...