Meghan Markle | il vero motivo per cui non era presente all’incoronazione di Carlo III

(Di mercoledì 29 novembre 2023)non eradi reIII e della regina consorte Camilla, che si è tenuta lo scorso mese di maggio. Per l’occasione, infatti, il principe Harry ha compiuto un viaggio brevissimo nel Regno Unito ed è partito al termine della cerimonia religiosa. Né il duca, né la duchessa di Sussex, infatti, erano presenti ai festeggiamenti. Ilesatto dell’assenza della, però, ètra le pagine dell’ultimo libro dell’autore reale Omid Scobie. Ai tempi, dopo settimane di speculazioni, il principe Harry ha annunciato che avrebbe partecipatodi suo padre, ma che sua mogliesarebbe rimasta negli Stati Uniti con i loro due figli. ...

Quali sono i prossimi piani del principe Harry e della moglie Meghan Markle ? Sono già in fermento i preparativi per i festeggiamenti di fine anno e ... (velvetmag)

Secondo il nuovo libro dell’esperto reale Omid Scobie le mogli di Harry e William avrebbero ricevuto esortazioni da Palazzo nella scelta dei look, ... (vanityfair)

Meghan Markle e Kate Middleton «sono state spinte a vestirsi come Lady Diana»

Le sorti della Royal Family potrebbero ancora vacillare, 'Endgame' mette in discussione tutto

Non poteva essere ignorato anche il rapporto tra la stessa Kete e la bellache ormai non si parlano da circa 4 anni. Le due non hanno la minima intenzione di tornare ad avere dei ...

Kate e Meghan obbligate a vestirsi come Lady Diana: le ultime rivelazioni, così studiavano i look a palazzo ilmessaggero.it

Meghan Markle affronta la sorella a processo: la Duchessa accusata di averla diffamata nell'intervista di Oprah Winfrey

Meghan Markle continua a far parlare di sé anche oltreoceano e, questa volta, non per le vicende che hanno a che fare con la Royal Family. La Duchessa di Sussex, infatti, ...

William “testa calda” e Carlo III “padre fallito”: "Endgame" rivela i segreti della Corona

Dal Principe William, definito "testa calda", a Carlo III, il "padre fallito"; il libro "Endgame" svela le tensioni e i segreti della famiglia reale britannica.