Quali sono i prossimi piani del principe Harry e della moglie Meghan Markle ? Sono già in fermento i preparativi per i festeggiamenti di fine anno e ... (velvetmag)

Secondo il nuovo libro dell’esperto reale Omid Scobie le mogli di Harry e William avrebbero ricevuto esortazioni da Palazzo nella scelta dei look, ... (vanityfair)

Meghan Markle e Kate Middleton «sono state spinte a vestirsi come Lady Diana»

Meghan Markle non era presente all’incoronazione di re Carlo III e della regina consorte Camilla, che si è tenuta lo scorso mese di maggio. Per ... (velvetmag)

Meghan Markle : il vero motivo per cui non era presente all’incoronazione di Carlo III

Le sorti della Royal Family potrebbero ancora vacillare, 'Endgame' mette in discussione tutto

Non poteva essere ignorato anche il rapporto tra la stessa Kete e la bellache ormai non si parlano da circa 4 anni. Le due non hanno la minima intenzione di tornare ad avere dei ...

Kate e Meghan obbligate a vestirsi come Lady Diana: le ultime rivelazioni, così studiavano i look a palazzo ilmessaggero.it

Meghan Markle e la lettera a Re Carlo: «I commenti razzisti su mio figlio Archie»

Secondo un nuovo libro che minaccia di scuotere Buckingham Palace, la duchessa del Sussex avrebbe riferito a Carlo alcune conversazioni inquietanti sul colore della pelle del nascituro mentre era inci ...

Scandalo nella Royal Family: Kate e Meghan “costrette”, solo ora la verità

Non c’è pace per la Royal Family ed emerge solo ora uno sconvolgente retroscena che riguarda sia Kate Middleton che Meghan Markle. Questa volta però a fornire rivelazioni scottanti non è stato Harry, ...