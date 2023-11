Mazzarri | «Osimhen non ha i 90? | ma devo parlare con lui»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Alla vigilia di Real Madrid-Napoli, il tecnico azzurro Walterè intervenuto ai microfoni di Sky Sport: Emozionato? “No, perché sono tanti anni che alleno. Ci siamo catapultati qua oggi e sto già pensando a cosafare. Ormai il mio mestiere lo conosco da anni, che siano partite di questa importanza o meno importanti per gli altri, per me sono tutte uguali”. E’ un occasione per dare continuità ai segnali positivi di Bergamo? “Sì, quello lo sappiamo. Siamo coscienti di giocare contro una squadra top nel mondo, con un allenatore bravissimo che ha vinto tutto. Sappiamo delle difficoltà che andremo ad affrontare domani. Questo è affascinante e bello, speriamo di fare il meglio possibile per i nostri colori”. Come nasce la stima reciproca con Ancelotti? “Carlo è uno degli allenatori col quale vado davvero d’accordo. In passato ci siamo sentiti ...