Matthew Perry | il suo patrigno fa una richiesta a un mese dalla sua morte

Leggi su cinemaserietv

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Keith Morrison,di, ha chiesto attraverso un post su X di fare donazioni allaFoundation nel Giving Tuesday, giornata che cade il 28 novembre, in cui si celebrano la carità e gli atti di generosità. A undi distanzadella stella di Friends, avvenuta il 28 ottobre, Morrison rompe il silenzio sulla scomparsa del figliastro, invitando i fan dell’attore a non smettere di dimostrargli affetto, sostenendo le sue cause. “Non è una cosa che faccio solitamente. Ma quest’anno è diverso. Domani sarà il Giving Tuesday. Fate quello che potete, ve ne sarebbe grato”, si legge nel messaggio condiviso lo scorso lunedì, aggiungendo poi il link al sito della...