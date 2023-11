Mattarella accoglie gli Azzurri dell’Atletica | “Cresce la riconoscenza per voi Grazie per i vostri successi”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Roma – E’ stata una splendida giornata oggi per l’Atletica Azzurra. La Nazionale Tricolore, vincitrice della Coppa Europa a Squadre, lo scorsa estate a Cracovia, è stata ricevuta dal Presidente della Repubblica al Quirinale. Di seguito la nota di fidal.it “È stata una vittoria travolgente, che ha indotto tanti giovani a impegnarsi nello sport”. Con queste parole il Presidente della Repubblica Sergioha accolto la Nazionale italiana di atletica leggera al Quirinale, nella Sala degli Specchi, per celebrare lo storico trionfo agli Europei a squadre ottenuto lo scorso giugno in Polonia, a Chorzow, nella manifestazione che ha ereditato la tradizione della gloriosa Coppa Europa ideata da Bruno Zauli. “importanti che non si esauriscono nelle tante medaglie – ha proseguito il Presidente– e quindi ...