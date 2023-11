(Di mercoledì 29 novembre 2023) Le misteriose assenze diagli eventi pubblici di queste ultime settimane avrebbero trovato spiegazione, il cineasta è appena stato inper recitare nel film di Julian Schnabel In the Hand Of. Non è passata inosservata l'assenza dialla cerimonia di consegna dei Gotham Awards 2023 tenutasi a New York, nonostante il tributo al regista e alla sua ultima fatica, Killers of the Flower Moon. Poco primaaveva cancellato la partecipazione al Marrakesh Film Festival. Il motivo di queste assenze sarebbe stato svelato da Roger Friedman di Showbiz 411. Secondo quanto riferito,sarebbe esausto dopo essersi recato inper recitare nel film di Julian Schnabel ...

La giovane figlia del regista lo coinvolge spesso in video in cui finisce per dire e fare cose buffe, anche se lui dice di non sapere bene come ... (ilpost)

Steven Spielberg ha intervista to Martin Scorsese su Killers of the Flower Moon , definendo l’ultimo film del regista un capolavoro. “Sei il maestro ... (cinemaserietv)

Killers of the Flower Moon : Steven Spielberg intervista Martin Scorsese sul film : “Un capolavoro”

Martin Scorsese in Italia per girare La mano di Dante... come attore

Non è passata inosservata l' assenza dialla cerimonia di consegna dei Gotham Awards 2023 tenutasi a New York, nonostante il tributo al regista e alla sua ultima fatica, Killers of the Flower Moon . Poco primaaveva ...

La mano di Dante, Martin Scorsese diventa attore per Julian Schnabel Ciak Magazine

Cape Fear, uscirà la serie basata sul film prodotta da Martin Scorsese e Steven Spielberg Sky Tg24

De Niro: 'Io censurato per un discorso anti-Trump'

"Io censurato per il mio messaggio anti-Trump": salito sul palco dei Gotham Awards per un omaggio all'ultimo film di Martin Scorsese, Killers of the Flower Moon, Robert De Niro ha perso il filo del di ...

La mano di Dante, Martin Scorsese diventa attore per Julian Schnabel

Dopo il recente annuncio del tris di Re che vedremo nel prossimo La mano di Dante (In the Hands of Dante) di Julian Schnabel, è stato svelato un nuovo ...