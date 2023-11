Marsiglia | Gattuso 'accoglie' Benatia | 'Nessuno me lo ha presentato Poi vi dirò cosa ne penso'

“Al momento non sono sicuro che faccia parte dello staff del Marsiglia . Quando e se sarà ufficiale e mi verrà presentato, allora vi dirò cosa ne ... (sportface)

Marsiglia - Gattuso su Benatia nuovo ds : “Nessuno me lo ha presentato. Poi vi dirò cosa ne penso”

La squadra non gira e le vittorie non arrivano: Marsiglia verso l'esonero di Gattuso, è la Peggior partenza degli ultimi 21 anni (itasportpress)

Marsiglia - il duro sfogo di Gattuso : ne ha per tutti

Due sconfitte e due pareggi nelle ultime quattro giornate in Ligue 1 , Gattuso non si sta e striglia il Marsiglia dopo l'1 - 1 in trasferta contro lo ... (247.libero)