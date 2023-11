Margot Robbie | Io e Greta Gerwig diventeremo le nuove Robert De Niro e Martin Scorsese

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Durante un'intervista in occasione dei Gotham Awards 2023 conha paragonato il loro duo vincente a quello diDe. Il duo composto dalla regista di Barbiee dalla sua starpotrebbe essere il nuovo "potente duo" di Hollywood dopoDe. Ad ammiccare all'idea è statain persona durante un'intervista ai Gotham Awards 2023. Durante la cerimonia di tenutasi lunedì a New York il loro film Barbie ha ottenuto lo speciale riconoscimento di Gotham Global Icon & Creator ...

L'attrice Margot Robbie ha spiegato che non pensa verrà realizzato Barbie 2, spiegando i motivi per cui esclude un sequel della storia .

Margot Robbie ha risposto in merito ad un eventuale sequel di Barbie , spiegando che lei e Greta Gerwig, la regista e co-sceneggiatrice del film

Dopo il successo di Barbie , per molti è stato inevitabile pensa re ad un Barbie 2. l'attrice Margot Robbie ha detto la sua a riguardo

Se anche non lo avete visto, è impossibile che non abbiate sentito parlare del successo del film di Barbie : un lavoro cinematografico che ha

Il duo composto dalla regista di Barbie Greta Gerwig e dalla sua starpotrebbe essere il nuovo "potente duo" di Hollywood dopo Robert De Niro e Martin Scorsese . Ad ammiccare all'idea è statain persona durante un'intervista ai Gotham Awards ...

Durante un'intervista in occasione dei Gotham Awards 2023 con Greta Gerwig, Margot Robbie ha paragonato il loro duo vincente a quello di Robert De Niro e Martin Scorsese. NOTIZIA di MICAELA EMANUELA ...

Ci sono pochissime coppie come Martin Scorsese e Robert De Niro nel cinema moderno. Tuttavia, un nuovo duo potrebbe essere in ascesa grazie al monumentale successo di Barbie. Parlando con ET Online ...