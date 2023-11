Marcolin | “Napoli | non aspettare il Real…”

Marcolin : ” Il Napoli sta cambiando, non è più quello dell’inizio anno” Dario Marcolin è intervenuto a Tempi Supplementari, in onda su Vikonos ... (terzotemponapoli)

Marcolin : «È il Napoli dell’anno scorso per cattiveria e qualità»

Vado, l’ammazzo e torno. Il tutto in sei minuti. Osimhen ha trasformato il calcio in un’operazione chirurgica. In un’opera da professionisti. ... (ilnapolista)