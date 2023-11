Maniaco seriale a processo

Leggi su lortica

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Era il 2019, quando una turista olandese era in vacanza con la famiglia a Cortona e insieme alla figlia stava salendo le scale mobili che dal parcheggio portano al cenro storico, quando all’improvviso un uomo dietro di lei le avrebbe eiaculato sulla caviglia, lei reagì con uno schiaffo e lo denunciò. Furono i carabinieri della compagnia di Cortona a identificare l’uomo, un 35enne di Foiano della Chiana, i fatti sono stati rievocati in tribunale ad Arezzo davanti al giudice Antonio Dami e al pm Bernardo Albergotti dove è iniziato ila carico dell’uomo. L’imputato in passato era stato al centro di fatti analoghi dai quali, recentemente ne era era uscito con un’assoluzione. Lo scorso ottobre l’uomo avrebbe sporcato di sperma i capelli di una ragazza che viaggiava su un treno regionale verso Arezzo. La giovane, come ha raccontato alla Polfer, aveva notato gemiti ...