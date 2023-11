Maltrattamenti nei confronti dei genitori e dell’ex moglie | due arresti in Bergamasca

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Grassobbio – Ponte Nossa. Due nuoviin, entrambi avvenuti la scorsa settimana ed entrambi per motivazioni legate a graviin famiglia. Sabato 26 novembre i carabinieri di Bergamo hanno arrestato un 33enne pregiudicato nel paese di Grassobbio: nonostante sul suo conto gravasse già un ammonimento del Questore – i comportamenti violenti erano iniziati nel settembre 2018 -, l’uomo ha continuato negli ultimi mesi con ripetute minacce e aggressioni fisiche neidei suoi. Nella giornata di sabato il ragazzo – di origine, tossicodipendente e ludopatico -, dopo aver chiesto per l’ennesima volta soldi aiper motivazioni probabilmente legate al gioco d’azzardo, si è infuriato prepotentemente, minacciandoli e ...

