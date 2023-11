Maltempo | domani allerta meteo gialla per pioggia sulla provincia di Caserta

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 29 novembre 2023). La Protezione civile della Regione Campania ha emanato una nuovadi colore, valida dalle ore 8 alle ore 20 di, giovedì 30 novembre. L’sarà in vigore solo sulle zone di1, 2 e 3, vale a dire tutta la fascia costiera dal confine con il Lazio e fino a Salerno, passando per il golfo di Napoli e la penisola sorrentino-amalfitana, le isole, ladi, l’Alto Volturno e il Matese, i Monti di Sarno e Monti Picentini. In queste aree si prevedono ancora precipitazioni piovose che potrebbero determinare fenomeni connessi al dissesto idrogeologico soprattutto per effetto della fragilità dei territori e della saturazione dei suoli. La Protezione civile della Campania invita le ...