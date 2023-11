Maddaloni | «Derby d’Italia? Credo debba essere molto più contenta la Juve che l’Inter»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Massimiliano, ex vice allenatore di Ferrara, ha parlato antusnews24 deltra bianconeri ed Inter Massimiliano, ex vice allenatore di Ferrara, ha parlato antusnews24 deltra bianconeri ed Inter. Il pareggio trae Inter è stato giusto? Ci si poteva aspettare di più dal? «Il risultato è stato giusto per quanto visto nel primo e secondo tempo. Sinceramentepiùlacheperché ha dimostrato diall’altezza della squadra che, secondo me, ...