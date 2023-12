Machine Learning per il futuro

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Equilibri tra modelli comuni, semplicità di analisi eper una efficace trasformazione digitale dei processi di Forecasting di Romeo Scaccabarozzi, Amministratore delegato di Axiante Fare previsioni significa tentare di quantificare il, per prepararsi al meglio agli eventi attesi. Ogni azienda, piccola o grande che sia, sviluppa previsioni per stimare la propria performance futura e definire obiettivi, piani di risorse, aspettative degli investitori e piani di compensazione. Nonostante i passi in avanti compiuti sul piano tecnologico, il rituale trimestrale o annuale delle previsioni aziendali è ancora un processo arcaico. La maggior parte delle organizzazioni finisce per dedicare settimane allo sviluppo delle previsioni per gli anni successivi. Subito prima della fine dell’anno fiscale, il top management ...

