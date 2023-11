Maccabi Haifa-Rennes | Europa League | tv | formazioni | pronostici

Leggi su ilveggente

(Di mercoledì 29 novembre 2023)è un match valido per la quinta giornata dei gironi di: tv, streaming eSi gioca a campo neutro e a porte chiuse la sfida tra. Ovviamente non ricordiamo i motivi, tutti sappiamo perché. E anche questo potrebbe essere una grossa mano per la formazione francese, che guida il girone F dell’con 9 punti e che potrebbe chiudere davanti a tutti evitandosi così lo spareggio. Matic, centrocampista del(Lapresse) – Ilveggente.itI padroni di casa sono ultimi in questa classifica con un solo punto conquistato fino al momento. Hanno segnato un solo gol e ne hanno presi cinque. Insomma, non hanno iniziato ...