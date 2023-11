Lutto Alba Parietti | “Eri la figlia che…” | il dolore intollerabile per la perdita | Parole strazianti

Leggi su howtodofor

(Di mercoledì 29 novembre 2023) Une un tormento devastante quello descritto nelledisperate di, strappata alla vita. Ledella conduttrice televisiva hanno spezzato il cuore degli italiani. Ilper lapassa attraverso ciò che ha scritto e arriva come un pungo nello stomaco. Sappiamo che lada sempre è molto attenta al sociale e utilizza i social per condividere idee e opinioni. Non solo, l’attrice tiene aggiornati i followers sulla sua quotidianità. Dalle serate nella capitale alle ospitate televisive fino a momenti di relax: nel feed di Instagram dellasi trova di tutto. E visto che è così legata ai suoi followers, non poteva non dedicare un post alla sua scomparsa. È difficile ...