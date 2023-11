(Di mercoledì 29 novembre 2023) Nonostante la malattia che lo affligge, il Parkinson, e le numerose operazioni subite,non ha perso la sua passione per la musica e il suoper i suoi fan. Il leggendario cantante ...

Il film Il Gatto con gli Stivali 2 - L'ultimo desiderio in streaming legale completo è disponibile in italiano su Itunes, NowTv, SkyGO, RakutenTv, ... (cinemaserietv)

Il Gatto con gli Stivali 2 – L’ultimo desiderio in streaming

Loretta Goggi è stata ospite dell’amica Mara Venier a Domenica In. Uno sguardo al passato e uno al presente, per la famosa cantante e conduttrice, ... (dilei)

Nijenhuis, un Tifoso Terminale del Vitesse , ha realizzato il suo ultimo Desiderio di vedere la sua squadra del cuore giocare al GelreDome, in un ... (napolipiu)

L'ultimo desiderio di Ozzy Osbourne è una dichiarazione d'amore per i fan: "Solo così morirò da uomo felice"

"Se non posso più esibirmi regolarmente - ha detto - vorrei stare bene a sufficienza per riuscire a fare unshow dove posso dire, 'Hey, grazie a tutti per la mia vita'. Ci sto provando e se ...

Il leggendario cantante dei Black Sabbath, 74 anni, ha rivelato a Rolling Stone di avere un sogno nel cassetto: esibirsi per l’ultima volta ...

Sorpresa, gioia, paura, attesa: anteprima di «Emotion. L'arte di oggi racconta le emozioni» al Chiostro del Bramante

Sorpresa, confusione, desiderio, gioia, paura, attesa, angoscia,felicità, orgoglio, eccitazione, nostalgia, ammirazione, sollievo,tranquillità, imbarazzo...S'inaugura il 29 novembre al Chiostro del Br ...