“Luci sul Trasimeno” | a Castiglione del Lago decine di eventi intorno al maxi-albero di Natale sull’acqua

Con l’arrivo del Natale anche la casa deve essere a tema e le decorazioni non mancano per arredare al meglio ogni ambiente. C’è però, un addobbo ... (europa.today)

Come mettere le palline e le luci sull’albero di Natale : i consigli utili

Luciana Littizzetto è il volto che ha dato il via all’ampia campagna contro la violenza sulle donne lanciata da Warner Bros. Discovery e Differenza ... (ilfattoquotidiano)

Quanto pesano sulla bolletta le luci di Natale

In un periodo in cui i costi dell’energia rappresentano una preoccupazione per la maggior parte degli italiani, le famiglie si trovano a dover ... (quifinanza)